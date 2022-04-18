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ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-18T09:08:18+0000
ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير، اليوم الاثنين، (18 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 409 آلاف دينار، وسعر الشراء 405 آلاف، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاحد 405 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 369 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 365 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الف دينار و420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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