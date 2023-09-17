ارتفاع "كبير" بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 157500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 156100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 156950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156850 ديناراً مقابل 100 دولار.