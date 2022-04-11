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ارتفاع كبير بمبيعات المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية بنسبة 85%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-11T10:09:18+0000
ارتفاع كبير بمبيعات المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية بنسبة 85%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية بأكثر من 85% في مزاد اليوم الاثنين على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 187 مليوناً و73 الفاً و462 دولاراً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف مراسلنا، أن "أكثر من 85% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 162 مليوناً و123 الفاً و462 دولاراً، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 24 مليوناً و950 الف دولار".

وأشار مراسلنا، إلى أن "28 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى  121 شركة توسط".

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