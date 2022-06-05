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ارتفاع كبير بمبيعات الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-05T10:04:28+0000
ارتفاع كبير بمبيعات الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار بنسبة أكثر من 90% في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، باع 228 مليوناً و709 آلاف و615 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف ان نسبة 90.38% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 208 ملايين و609 آلاف و615 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 20 مليوناً و100 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 140 شركة توسط.

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