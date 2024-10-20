ارتفاع كبير بصادرات السلع الصينية إلى العراق خلال 2024

شفق نيوز/ أظهرت بيانات هيئة الكمارك الصينية، ارتفاع قيمة الصادرات إلى العراق خلال الاشهر التسعة من 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023 بنسبة 12%.

وبلغت قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق 11.9 مليار دولار أمريكي، بعد ان كانت خلال نفس الفترة من 2023 بقيمة 10.6 مليار دولار أمريكي.

وجاء الارتفاع نتيجة زيادة صادرات مجموعة سلع أساسية تتمثل في ارتفاع قيمة الاجهزة الكهربائية المصدرة (والتي تشكل اجهزة التبريد الجزء الاكبر منها) بنسبة 16% لتبلغ 2.48 مليار دولار امريكي مقارنة ب 2.1 مليار دولار امريكي لنفس الفترة من 2023 وتمثل قيمة صادرات الاجهزة الكهربائية مانسبته 21% من مجمل السلع الصينية المصدرة الى العراق

وكذلك ارتفاع قيمة الاجهزة الالكترونية المصدرة (والتي تمثل اجهزة الهواتف النقالة وملحقاتها الجزء الاكبر) منها بنسبة 33% لتبلغ قيمة الصادرات 1.64 مليار دولار مقارنة ب 1.24 مليار دولار في نفس الفترة من 2023، وتمثل قيمة صادرات الاجهزة الالكترونية ما نسبته 14% من مجمل صادرات السلع الصينية الى العراق.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت صادرات السيارات الصينة بنسبة 44% لترتفع من 509 ملايين دولار في 2023 الى 732 مليون دولار في 2024، وتمثل نسبة صادرات السيارات الصينة 6% من مجمل صادرات السلع الصينية الى العراق.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من الملابس بنسبة 16% لترتفع من 873 مليون دولار الى 1 مليار دولار في 2024، وتمثل نسبة صادرات الملابس 8.5% من إجمالي صادرات السلع الصينية الى العراق.

وانخفضت قيمة الصادرات الصينة من المواد المصنعة من الحديد بنسبة 25% بالاضافة الى لعب الاطفال التي انخفضت بنسبة 15% وصادرات مواد البناء بنسبة 10%

وتوقعت هيئة الكمارك الصينية، أن تبلغ قيمة الصادرات إلى العراق نهاية 2024 بحدود 16 مليار دولار أمريكي.

في المقابل، صدر العراق الى الصين سلعاً (يمثل النفط الخام الجزء الاكبر منها) بقيمة 29.5 مليار دولار أمريكي، مرتفعا عن نفس الفترة من 2023 بنسبة 11.7% والتي بلغت في نفس الفترة من 2023، 26.4 مليار دولار أمريكي.

وبذلك يكون حجم التبادل التجاري المباشر بين العراق والصين خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة قد بلغ 41.4 مليار دولار أمريكي، مرتفعا عن نفس الفترة من 2023 بنسبة 12% والتي كانت 37 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع ان يصل حجم التبادل التجاري بين العراق والصين نهاية 2024 بحدود ال 55 مليار دولار امريكي اما اذا تم اضافة السلع الصينة المصدرة بشكل غير مباشر الى العراق فإن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين قد يتجاوز حاجز 65 مليار دولار، وبذلك تكون الصين الشريك التجاري الأكبر للعراق.