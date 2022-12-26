ارتفاع كبير بالمبيعات "النقدية" من الدولار في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي "النقدية" من الدولار الأمريكي في مزاد بيع العملة، اليوم الاثنين، بمشاركة 33 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 139 مليونا و346 الفا و305 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي بواقع 81 مليونا و640 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 57 مليونا و706 آلاف و305 دولارات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 20 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 13 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 281 شركة.