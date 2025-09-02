ارتفاع كبير بالدين العام الداخلي للعراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الدين العام الداخلي مع نهاية شهر حزيران/يونيو من العام 2025.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "الدين العام الداخلي للعراق ارتفع مع نهاية شهر حزيران من العام الحالي ليبلغ 87 تريليوناً و 748 مليار دينار عراقي، مرتفعا بنسبة 2.56% عن شهر أيار الذي بلغ 85 تريليوناً و 503 مليارات دينار مرتفعا أيضا بنسبة 5.35%عن العام 2024 الذي بلغ 83.050 تريليون دينار، مرتفعا بنسبة 19.59% عن عام 2023 الذي بلغ 70.558 تريليون دينار.

واضاف ان "الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع تسليم مستحقات الفلاحين لتبلغ 14 تريليوناً و 830 مليار دولار بعد أن كانت 12 ترليون و 568 مليار دولار".

وأشار الى البنك في إحصائياته ان الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، و ديون الحوالات خزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 تريليوناً و30 مليار دينار، اضافة الى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار تريليونين و30 مليار دينار، وقروض لمؤسسات مالية بمقدار 19 تريليوناً و 102 مليون دينار.