ارتفاع كبير .. البنك المركزي العراقي يبيع قرابة 300 مليون دولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل كبير في مزاد، اليوم الاربعاء، و بنسبة 47% لتقترب من 300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 271 مليونا و933 الفا و324 دولارا بارتفاع بلغ 47.28%، مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيها 148 مليونا و 370 الفا و 292 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 234 مليونا و 233 الفا و 324 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 37 مليونا و700 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 25 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 98 شركة.