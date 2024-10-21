ارتفاع قيمة الصادرات البرازيلية إلى العراق وخبير اقتصادي يؤشر خللاً

شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الاثنين، أن قيمة صادرات السلع البرازيلية إلى العراق ارتفعت لأكثر من 16% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2023، فيما دعا إلى ضرورة توازن الميزان التجاري بين البلدين.

وقال العبيدي في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز "بحسب بيانات هيئة الكمارك البرازيلية فإن قيمة الصادرات البرازيلية إلى العراق في الأشهر التسعة من سنة 2024 ارتفعت بنسبة 16.82% مقارنة مع نفس الفترة من 2023، لتبلغ 1.18 مليار دولار أمريكي مقارنة مع العام الماضي والتي كانت مليار دولار امريكي فقط".

وبين أن ارتفاع قيمة الصادرات جاء "على الرغم من انخفاض كمية الصادرات والتي انخفضت بنسبة 9% لتبلغ 1.5 مليون طن بعد أن كانت في العام الماضي 1.65 مليون طن".

وأضاف "ارتفعت قيمة صادرات البرازيل من السكر إلى العراق بنسبة 18% لتبلغ قيمتها 395 مليون دولار بعد ان كانت في العام الماضي 334 مليون دولار، وتمثل صادرات البرازيل من السكر إلى العراق 33% من إجمالي الصادرات".

وأشار العبيدي إلى "ارتفاع اللحوم المصدرة من البرازيل إلى العراق بنسبة 46% لتبلغ قيمتها 343 مليون دولار بعد أن كانت في العام الماضي 235 مليون دولار، وتمثل صادرات اللحوم البرازيلية إلى العراق ما نسبته 29% من إجمالي قيمة الصادرات".

وتابع "أما المواشي الحية فارتفعت صادراتها من البرازيل إلى العراق بنسبة 990% لتبلغ 207 مليون دولار بعد أن كانت في العام الماضي 96 مليون دولار، وتمثل صادرات المواشي إلى العراق من البرازيل ما نسبته 17% من إجمالي الصادرات".

وذكر العبيدي "أما الزيوت المصدرة من البرازيل إلى العراق فانخفضت قيمة صادراتها بنسبة 66% لتبلغ 118 مليون دولار بعد أن كانت في العام الماضي 264 مليون دولار".

ولفت إلى أنه "بالمقابل انخفضت صادرات العراق إلى البرازيل والتي تمثل المشتقات النفطية الجزء الأكبر منها لتصل إلى دون 200 ألف دولار فقط بعد أن كانت في العام الماضي 1.6 مليون دولار".

ويحتل العراق المركز 29 كأكثر بلد مستورد من البرازيل عالمياً، والمركز الرابع بين الدول العربية بعد كل من الإمارات العربية والسعودية ومصر.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصادرات البرازيلية للعراق نهاية العام الحالي إلى 1.6 مليار دولار مقابل قيمة صادرات من العراق إلى البرازيل لا تذكر.

وتعتبر البرازيل من الدول التي تملك ميزاناً تجارياً موجباً لصالحها مع العراق الأمر الذي يستدعي العمل بشكل حثيث لإعادة توازن الميزان التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الصادرات العراقية وتحديداً المشتقات النفطية والنفط الخام.