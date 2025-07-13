ارتفاع قيمة الذهب باحتياطيات العراق من المعدن النفيس

شفق نيوز - بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، عن ارتفاع قيمة الذهب في احتياطيات العراق من العملة الاجنبية.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان قيمة الذهب في احتياطيات العراق من العملة الاجنبية بلغت 22.492 تريليون دينار لغاية شهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 5.62% عن شهر آذار/مارس الذي بلغت قيمة الذهب فيه 21.228 تريليون دينار .

واضاف ان قيمة الذهب ارتفع ايضا عن شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2024 بنسبة 17.72% الذي كان قد بلغ 17.834 تريليون دينار، مرتفعا عن كانون الاول من العام 2023 الذي بلغ فيه قيمة الذهب 12.293 تريليون دينار.

يذكر أن البنك المركزي كشف في وقت سابق عن احتياطي العراق من العملة الصعبة في نهاية شهر نيسان التي بلغت 98.089 مليار دولار بما يعادل 127.516 تريليون دينار.