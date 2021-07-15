ارتفاع قيمة الدفعات النقدية المستلمة لدانة غاز من كوردستان ومصر

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الخميس، عن ارتفاع قيمة الدفعات النقدية المستلمة خلال النصف الأول من 2021 من عملياتها في إقليم كوردستان العراق ومصر.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قيمة الدفعات النقدية المستلمة خلال النصف الأول من 2021 من عملياتها في إقليم كوردستان العراق ومصر ارتفعت بنسبة 106% على أساس سنوي لتصل إلى 185 مليون دولار، مسجّلةً بذلك أعلى مستوياتها منذ أكثر من 5 سنوات".

وأضافت أن "حصة دانة غاز، التي تمتلك 35% من أسهم شركة بيرل بتروليوم (بيرل)، من الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز في إقليم كوردستان العراق ارتفعت بنسبة 85% لتصل إلى 87 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بـ47 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".

وفي الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك ألمان وارد، "إننا نشهد حالياً واحدة من أفضل فترات تحصيل الدفعات النقدية على مدار السنوات العديدة الماضية، ويُعزى ذلك إلى الانتعاش القوي في أسعار النفط".

وتواصل حكومتا مصر وإقليم كوردستان التزامهما بالوفاء بسداد الدفعات المستحقة، مما يضمن حصول المستثمرين في قطاع البترول على دفعاتهم وأموالهم المستحقة والمتأخرة في الوقت المحدد.

وتابع "بالطبع، تعزز هذه الخطوة ثقتنا الكبيرة في إعادة ضخ الاستثمارات ضمن عملياتنا، في إقليم كوردستان والذي يشهد تنفيذ خططنا التوسعية هناك بكفاءة وفعالية عالية ونحن نعمل حالياً على تنفيذ مشروعنا التوسعي هناك، والذي يشمل بناء خط معالجة غاز بسعة 250 مليون قدم مكعب يومياً، لتمضي الأعمال الإنشائية على المسار الصحيح ومن المقرر الانتهاء منها وبدء إنتاج الغاز في الربع الثاني من عام 2023.".

وكانت الشركة قد تسلّمت توزيعات نقدية من Pearl Petroleum بقيمة 48.3 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام.