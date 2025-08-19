ارتفاع قيمة احتياطي العراق من الذهب لـ4.76% خلال النصف الأول من العام

شفق نيوز - بغداد

أعلن مرصد إيكو عراق المتخصص بالشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، عن زيادة قيمة الاحتياطي العراقي من الذهب بنسبة 4.76% خلال النصف الأول من العام 2025، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.

وذكر المرصد في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يمتلك 162 طنًا من الذهب كجزء من احتياطه الوطني"، مشيرًا إلى أن "سعر طن الذهب كان 105 ملايين دولار أمريكي في شهر كانون الثاني 2025، وارتفع تدريجياً ليصل إلى 110 ملايين دولار أمريكي في نهاية حزيران 2025".

وأوضح البيان أن "هذه الزيادة في سعر الذهب ساهمت مباشرة في رفع قيمة الاحتياطي العراقي من الذهب"، مؤكداً أن "الذهب يظل أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تعزز القوة المالية للبلاد".

كما أشار المرصد إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر الماضية يعكس تقلبات الأسواق العالمية ويؤثر بشكل مباشر على قيمة الاحتياطيات الوطنية للعديد من الدول، بما فيها العراق.

وأضاف البيان أن "متابعة أسعار الذهب بشكل دوري تمكن العراق من تقييم قيمة احتياطاته بشكل دقيق واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة للحفاظ على استقرار القوة الشرائية للبلاد".

وكشف البنك المركزي العراقي، في شهر تموز/ يوليو الماضي، عن ارتفاع قيمة الذهب في احتياطيات العراق من العملة الاجنبية.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان قيمة الذهب في احتياطيات العراق من العملة الاجنبية بلغت 22.492 تريليون دينار لغاية شهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 5.62% عن شهر آذار/مارس الذي بلغت قيمة الذهب فيه 21.228 تريليون دينار .

واضاف ان قيمة الذهب ارتفع ايضا عن شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2024 بنسبة 17.72% الذي كان قد بلغ 17.834 تريليون دينار، مرتفعا عن كانون الاول من العام 2023 الذي بلغ فيه قيمة الذهب 12.293 تريليون دينار.

يذكر أن البنك المركزي كشف في وقت سابق عن احتياطي العراق من العملة الصعبة في نهاية شهر نيسان التي بلغت 98.089 مليار دولار بما يعادل 127.516 تريليون دينار.