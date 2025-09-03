ارتفاع قياسي جديد بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ( 3 أيلول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 719 الف دينار، وسعر الشراء 715 الف دينار، فيما سجلت امس الثلاثاء 706 آلاف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 689 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 685 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 720 الفاً و 730 ألف دينار، البيع مثقال الذهب العراقي بين 690 ألفا و 700 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 738 ألف دينار، وعيار 21 بيع 705 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 605 آلاف دينار.