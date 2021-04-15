ارتفاع في مبيعات مزاد البنك المركزي لتصل الى 205 ملايين دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، لتسجل 205 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 2.92 بالمئة لتصل الى 205 ملايين و445 الفاً و296 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 199 مليوناً و619 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 205 ملايين و445 الفاً و296 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما قامت المصارف بشراء 9 ملايين الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج،و14 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و9 شركات الصرافة المشتركة،و105 من عدد شركات التوسط المشتركة.