ارتفاع في مبيعات المركزي العراقي النقدية في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية بشكل طفيف في مزاد اليوم الاثنين، لتصل إلى 25 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 195 مليوناً و440 الفاً و480 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 170 مليوناً و410 الفاً و480 دولاراً، فيما بلغت المبيعات النقدية 25 مليونا و30 الفا دولار مرتفعة بشكل طفيف عن يوم امس الاحد التي بلغت المبيعات النقدية 18 مليونا و560 الفا دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 57 شركة.