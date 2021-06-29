ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، لتسجل أكثر من 237 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 9.22% لتصل إلى 237 مليوناً و968 ألفاً و82 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيه: 217 مليوناً و535 ألفاً و448 دولاراً أمريكياً.

وذهبت المشتريات البالغة 171 مليوناً و238 ألفاً و82 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 66 مليوناً و730 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 26 شركة صرافة.