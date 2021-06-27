سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-27T09:21:02+0000
ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، لتسجل 228 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 5.56% لتصل إلى 228 مليوناً و560 ألفاً و634 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات فيها  216مليوناً و426 ألفاً و634 دولاراً أمريكياً.

وذهبت المشتريات البالغة 192 مليوناً و320 ألفاً و615 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 36 مليوناً و240 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 11 شركة صرافة.

related

ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-22 08:55:31
ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

انخفاض بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-06-10 10:18:10
انخفاض بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

Date: 2021-01-04 10:09:18
مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-24 09:45:24
انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

ارتفاع ملفت في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

Date: 2021-02-01 08:52:17
ارتفاع ملفت في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

Date: 2021-01-07 09:52:31
ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

Date: 2021-05-03 08:59:38
بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

ارتفاع في مبيعات مزاد البنك المركزي لتصل الى 205 ملايين دولار

Date: 2021-04-15 09:31:47
ارتفاع في مبيعات مزاد البنك المركزي لتصل الى 205 ملايين دولار