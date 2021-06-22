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ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-22T08:55:31+0000
ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، لتسجل 246 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته لتصل إلى 246 مليوناً و566 ألفاً دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيها 243 مليوناً و385 ألف دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 179 ملايين و526 ألفاً و603 دولارات لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 67 مليوناً و40 ألف دولار بشكل نقدي.

واشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 26 شركات صرافة.

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