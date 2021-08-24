ارتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، لتصل إلى 238 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.48% لتصل إلى 238 مليوناً، و930 الفا و627 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 230 مليونا و943 الفا و525 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 177 مليوناً و40 الفا و627 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 61 مليوناً و890 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 37 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 26 شركة صرافة.