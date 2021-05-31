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ارتفاع في أسعار النفط والسوق يترقب اجتماع سياسة أوبك +

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-31T06:35:16+0000
ارتفاع في أسعار النفط والسوق يترقب اجتماع سياسة أوبك +

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مع تركيز السوق على اجتماع سياسة أوبك + هذا الأسبوع وأي تعليق حول احتمال عودة الإمدادات الإيرانية.

ويستعد النفط لتحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي حيث تقود الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا انتعاشًا اقتصاديا قويًا، على الرغم من عودة الفيروس في جميع أنحاء آسيا.

ارتفع غرب تكساس الوسيط لتسليم يوليو بنسبة 0.54 ٪ إلى 66.66 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 4.3٪ الأسبوع الماضي، ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 5٪ هذا الشهر.

وارتفع خام برنت لشهر أغسطس / آب 0.6٪ إلى 69.22 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن خسر 0.7٪ في الجلسة السابقة.

عندما تجتمع أوبك + يوم غد الثلاثاء، سيبحث المستثمرون أيضًا عن أي أدلة بشأن المرحلة التالية من سياسة العرض للمجموعة وسط توقعات متزايدة لتسارع الطلب حتى نهاية العام.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية؛ أن إيران بدأت أول نقل لها للنفط الخام عبر خط أنابيب جوره-جاسك الاستراتيجي ، مما سمح للبلاد بتجاوز مضيق هرمز.

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