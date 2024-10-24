ارتفاع في أسعار الذهب والبلاديوم

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الخميس، بعد إقبال المشترين على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار، فيما بلغ البلاديوم أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2725.51 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً أمس الأربعاء عند 2758.37 دولاراً إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأميركية والصراع في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% مسجلة 2738.50 دولاراً للأونصة.

واقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مما حد من قدرة الذهب على مواصلة الارتفاع.

وتحتدم المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس وذلك مع بقاء أقل من أسبوعين على التصويت المقرر في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة في المعاملات الفورية 33.84 دولاراً للأونصة، وقفز البلاديوم 4% مسجلاً 1100.50 دولاراً للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 18 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت أن واشنطن طلبت من حلفائها في مجموعة السبع دراسة فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسي.

وزاد البلاتين 1% إلى 1025.85 دولاراً للأونصة.