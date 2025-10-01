ارتفاع غير مسبوق للذهب في العراق مع الصعود العالمي للمعدن النفيس

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاربعاء، (1 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 775 الف دينار، وسعر الشراء 771 الفاً، فيما سجلت اسعار امس الثلاثاء 766 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 745 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 741 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 775 الفاً و 785 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 745 و755 الفا دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 825 ألف دينار، وعيار 21 بيع 788 ألف دينار، وعيار 18 بيع 675 ألف دينار.

وسجّل الذهب عالمياً مستوى قياسيًا مرتفعًا، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، وسط تصاعد مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية، وصدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل عززت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,872.87 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:06 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتبلغ 3,901.40 دولارًا.

تأتي هذه القفزة في الأسعار في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة احتمالية إغلاق حكومي، بعد أن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء في تمرير تشريع لتمديد التمويل الحكومي، بينما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات تقشف إضافية تشمل خفضًا في القوى العاملة الفيدرالية.