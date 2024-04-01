ارتفاع غير مسبوق بأسعار الذهب في السليمانية لهذه الأسباب (صور)

شفق نيوز/ أعلن ممثل سوق صاغة الذهب في السليمانية، يوم الاثنين، عن ارتفاع غير مسبوق بأسعار المعدن الأصفر، كاشفاً عن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع.

وقال دلير طاهر لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الذهب سجل ارتفاعاً تاريخياً بسبب الصراعات الدولية والحروب وتراجع قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار جميع المعادن الأخرى، إلى جانب حلول أعياد المسيحيين في العراق وإقليم كوردستان".

وبين أن "سعر مثقال الذهب من دون أجور الصياغة، من عيار 21 وصل إلى 315 دولاراً (نحو 463 ألف دينار)، وسعر المثقال عيار 18 بلغ الآن 270 دولاراً نحو 370 ألف دينار)".

وتابع "سعر الكيلوغرام من الذهب قبل عام من هذا الوقت كان بـ37 ألف دولار، بينما الأن بلغ 72 ألف دولار للكيلوغرام الواحد".

وعن حركة السوق، أكد طاهر، أنها "متوقفة الآن لأسباب كثيرة من بينها تأخير توزيع الرواتب وكذلك كون الذهب من الأمور الكمالية وليس الرئيسية والأساسية، وهذا الارتفاع أثر على حالات الزواج".

وارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 467 ألف دينار، وسعر الشراء 463 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 437 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 433 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 470 ألف دينار و480 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 440 ألفاً و450 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت عند 530 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 24، فيما بلغ سعر البيع 465 ألف دينار لعيار 21، وسعر 400 ألف دينار لعيار 18.