ارتفاع غير مسبوق بأسعار الذهب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إلى مستوى غير مسبوق مدعومة بمشتريات قوية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة بحلول الساعة 1336 بتوقيت جرينتش إلى 2357.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2365.09 دولارا.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2376 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مارس آذار وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50 بالمئة في مارس/آذار.

ويعد الذهب وسيلة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وقال مجلس الذهب العالمي في مذكرة "العوامل المحفزة للارتفاع الحالي تشمل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة ومشتريات منتظمة من البنوك المركزية والطلب المرن على المجوهرات والسبائك والعملات".

وأظهرت بيانات مجموعة سي.إم.إي أن السوق تتوقع فرصة بنحو 53 بالمئة لخفض سعر الفائدة في يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 28.29 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2021.

وصعد البلاتين 3.0 بالمئة إلى 986.75 دولار، كما زاد البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 1073.39 دولارا.