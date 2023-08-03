ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، حيث أثقلت الأسواق بيانات المخزونات الأمريكية الصعودية أمس الأربعاء والتوسع المحتمل لتخفيضات إنتاج أوبك+ مقابل تداعيات خفض وكالة فيتش الائتمانية الأعلى للحكومة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتًات ، أو 0.11٪ ، إلى 83.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش ، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتًات ، أو 0.08٪ ، إلى 79.55 دولارًا للبرميل.

ويوم الثلاثاء الماضي، خفضت وكالة التصنيف فيتش تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل للولايات المتحدة إلى AA + من AAA ، مما يعكس التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة إلى المخاوف من عبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وهو ما يشير الى حالة الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من المعنويات الهبوطية الأوسع نطاقًا، تستمر الأسعار في تلقي الدعم من خلفية تشديد العرض.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت إلى مستوى قياسي بلغ 17 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تكثيف المصافي لعمليات التشغيل وتجاوز الصادرات خمسة ملايين برميل يوميا.

وأشارت إلى سحب المخزون، الذي تجاوز بشكل كبير، إلا أن الطلب العالمي يفوق العرض مع استمرار التخفيضات الكبيرة من كبار المنتجين.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة مراقبة السوق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ، والمسمى معًا أوبك + ، في 4 أغسطس اب.

تشير التقارير إلى أنه من غير المرجح أن تعدل أوبك + سياستها الحالية لإنتاج النفط ، حيث من المتوقع أن تمدد السعودية خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر آخر يشمل سبتمبر ايلول.

وأعلنت روسيا في وقت سابق عن خطط لخفض الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس اب ، مع انخفاض الشحنات من الموانئ الغربية الروسية في الأسبوع الأول من أغسطس اب ، مما يشير إلى أن موسكو تفي أخيرا بتعهداتها بخفض الإمدادات.