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ارتفاع طفيف بمبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-12T11:00:29+0000
ارتفاع طفيف بمبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار في مزاد البنك المركزي، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، لتصل الى 212 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 0.95 % لتصل إلى 212 مليونا، و727 الفا، و200 دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 210 ملايين، و 686 الفا، و370 دولارا أمريكي.

واضاف مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 331 مليونا، و 347 الفا، و 200 دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 81 مليوناً و 380 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 25 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 284 شركة توسط.

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