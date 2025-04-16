ارتفاع طفيف لأسعار خامي البصرة رغم تراجع النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و المتوسط بشكل طفيف اليوم الاربعاء.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 10 سنتات بما يعادل 0.16% ليصل الى 62.43 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 10 سنتات او ما يعادل 0.15٪ ليصل الى 65.58 دولارا.

وانخفضت اسعار النفط في الاسواق العالمية، خلال هذا اليوم متاثرة بالحرب التجارية على اثر فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوم جمركية على السلع الواردة مما ردت عليه الدول بالمثل.

وسجل خام برنت اليوم 64.49 دولارا، وسجل الخام الأمريكي 61.17 دولارا .