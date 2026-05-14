ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط ترقب لقاء ترمب وشي

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات، يوم الخميس، مع ترقب الأسواق لنتائج الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، وسط آمال بأن تسهم المحادثات في تهدئة التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وصعد خام برنت 26 سنتاً ليبلغ 105.89 دولارات للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً إلى 101.34 دولاراً للبرميل، بعد خسائر سجلها الخامان في الجلسة السابقة بفعل مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وتركز اهتمام المستثمرين على احتمال أن تدفع واشنطن بكين إلى لعب دور في تهدئة التوتر مع إيران، خصوصاً مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير/شباط الماضي، ما تسبب باضطرابات في تدفقات النفط العالمية.

وقال محللو مجموعة آي إن جي ING Group، إن الأسواق تعيش حالة "ترقب وانتظار"، مع توقعات بأن تسفر المحادثات الأميركية الصينية عن نتائج إيجابية بشأن الملف الإيراني.

بدوره، حذر المحلل في المجموعة، توني سيكامور من أن فشل الجهود السياسية لإعادة فتح مضيق هرمز قد يضع الولايات المتحدة أمام خيارات محدودة، بينها العودة إلى التصعيد العسكري.

وفي تطور لافت، عبرت ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي مضيق هرمز، بعد بقائها عالقة لأكثر من شهرين بسبب الحرب، لتصبح ثالث ناقلة فقط تغادر المضيق منذ بدء الأزمة.

كما تلقت الأسعار دعماً من توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي أشارت إلى تراجع المعروض العالمي من النفط دون مستويات الطلب خلال العام الحالي، نتيجة الأضرار التي لحقت بإنتاج الشرق الأوسط واستنزاف المخزونات بوتيرة متسارعة.