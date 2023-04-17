ارتفاع طفيف لأسعار النفط مع تخفيضات أوبك+

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الاثنين، مدعومة بخطط أوبك+ لخفض المزيد من الإنتاج، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الصينية بحثًا عن مؤشرات على تعافي الطلب من قبل أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 86.37 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.56 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 4 سنتات.

وحقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية الرابعة الأسبوع الماضي - وهي أطول سلسلة متتالية منذ منتصف عام 2022 بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) طلبًا قياسيًا في عام 2023 بلغ 101.9 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 2 مليون برميل يوميًا عن العام الماضي. .

ومع ذلك، حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك+ تهدد بتفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام ويمكن أن تضر المستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وأدى ارتفاع تكاليف إمدادات النفط الخام في الشرق الأوسط ، التي تلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا، إلى الضغط بالفعل على هوامش المصافي ، مما دفعها إلى تأمين الإمدادات من مناطق أخرى.

في غضون ذلك، ظلت صادرات النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي متوقفة بعد نحو ثلاثة أسابيع من قضية تحكيم قضت بأن أنقرة مدينة بتعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها.