ارتفاع طفيف لأسعار النفط رغم مؤشرات التهدئة بين أميركا وإيران

شفق نيوز- بغداد

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً محدوداً، اليوم الخميس، وسط تفاؤل حذر بإمكانية خفض التوتر بين أميركا وإيران، يقابله تشكك في استدامة هذا المسار.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً لتتداول قرب مستوى 94.98 دولاراً للبرميل بزيادة بلغت 5 سنتات، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط ليتجاوز 91.44 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 15 سنتاً، عند الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش، في ظل تقلبات مستمرة بأسواق الطاقة.

ورغم الحديث عن إمكانية خفض التصعيد، لا تزال حالة الحذر تسيطر على الأسواق، إذ يشكك مستثمرون في فرص نجاح المفاوضات بين الجانبين، خصوصاً مع تكرار انهيار المحادثات خلال فترات سابقة، حتى بعد ظهور مؤشرات على إحراز تقدم.

وتأتي هذه الارتفاعات أيضاً مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات، لا سيما في ظل حساسية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالمياً، ما يجعل أي توتر فيه عاملاً رئيسياً في دعم الأسعار.

وفي هذا السياق، يتوقع محللون استمرار تذبذب أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مع ترقب نتائج أي تحركات دبلوماسية بين واشنطن وطهران.