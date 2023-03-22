ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب قرار سعر الفائدة

شفق نيوز/ تم تداول أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، حيث ظل بعض المستثمرين على الهامش قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتوقعات السياسة.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1940.11 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنسبة 2٪ يوم أمس الثلاثاء، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.10 دولار.

وصعدت السبائك مؤخرًا بما يصل إلى 10٪ ، أو بنحو 180 دولارًا ، إلى أعلى مستوى في عام واحد بسبب الطلب على الملاذ الآمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة وأزمة في بنك كريدي سويس، لكن الأسعار تراجعت بعد أن أدى إنقاذ بنك كريدي سويس إلى تنشيط الرغبة في المخاطرة ، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في النظام المالي.

وينصب اهتمام المستثمرين الآن على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر في الساعة 1800 الذي من من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس .

ويُنظر إلى السبائك على أنها تحوط ضد التضخم، لكن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب بدون عائد ترتفع عندما يتم زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.36 دولارًا للأوقية ، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 973.30 دولارًا ، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1410.76 دولارًا.