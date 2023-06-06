ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع استقرار الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار، بعدما عززت بيانات قطاع الخدمات الأميركي الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي عن تشديد سياسته النقدية هذا الشهر.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولارا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1977.30 دولارا.

واستقر مؤشر الدولار بعدما هبط أمس الاثنين بينما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.683%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 23.5595 دولارا للأونصة بينما هبط البلاتين 0.2% إلى 1028.03 دولارا ولم يطرأ تغيير يذكر على البلاديوم عند 1413.10 دولارا بعدما هبط في الجلسة الماضية.