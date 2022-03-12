ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم السبت (12 آذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 405 آلاف دينار، وسعر الشراء 399 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 404 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا طفيفا أيضاً عند 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 359 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).