ارتفاع طفيف لأسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز/ تم تداول الذهب في نطاق ضيق، يوم الأربعاء، مع تطلع المستثمرين لمزيد من البيانات عن التضخم في الولايات المتحدة وإشارات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، في حين قدمت عائدات السندات الضعيفة بعض الدعم للمعدن.

كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في الشهر، في حين ظل مؤشر الدولار ثابتًا.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المئة إلى 1893.80 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 0524 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1٪ إلى 1896.60 دولارًا.

وغدا الخميس، سيراقب المتداولون عن كثب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وكذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لقياس توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن الاخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاديوم 0.1٪ إلى 2803.13 دولارًا ، بينما انخفض البلاتين 0.1٪ إلى 1160.08 دولارًا.