سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-09T07:06:56+0000
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز/ تم تداول الذهب في نطاق ضيق، يوم الأربعاء، مع تطلع المستثمرين لمزيد من البيانات عن التضخم في الولايات المتحدة وإشارات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، في حين قدمت عائدات السندات الضعيفة بعض الدعم للمعدن.

كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في الشهر، في حين ظل مؤشر الدولار ثابتًا.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المئة إلى 1893.80 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 0524 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1٪ إلى 1896.60 دولارًا.

وغدا الخميس، سيراقب المتداولون عن كثب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وكذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لقياس توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن الاخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاديوم 0.1٪ إلى 2803.13 دولارًا ، بينما انخفض البلاتين 0.1٪ إلى 1160.08 دولارًا.

related

الذهب يهبط عالمياً بفعل عاملين

Date: 2021-05-12 07:42:34
الذهب يهبط عالمياً بفعل عاملين

الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار

Date: 2021-02-24 07:49:03
الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار

الذهب يتراجع بفعل نتائج غير متوقعة للانتخابات الأمريكية

Date: 2020-11-04 08:46:06
الذهب يتراجع بفعل نتائج غير متوقعة للانتخابات الأمريكية

تراجع الدولار يدفع الذهب نحو الارتفاع

Date: 2020-12-30 07:09:38
تراجع الدولار يدفع الذهب نحو الارتفاع

تزايد إصابات كورونا وتراجع الدولار ينعشان سعر الذهب

Date: 2021-04-26 07:37:10
تزايد إصابات كورونا وتراجع الدولار ينعشان سعر الذهب

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

Date: 2021-03-02 08:57:08
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

عوائد الخزانة الأمريكية تواصل استنزاف قيمة الذهب

Date: 2021-03-03 07:55:22
عوائد الخزانة الأمريكية تواصل استنزاف قيمة الذهب

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع

Date: 2021-04-28 08:12:17
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع