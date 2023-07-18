ارتفاع طفيف لأسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148250 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاثنين 148200 دينار.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149250 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148650 دينار، وسعر الشراء 148600 دينار مقابل 100 دولار.