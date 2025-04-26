ارتفاع طفيف لأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها باربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 144350 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 144600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.