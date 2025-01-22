ارتفاع طفيف لأسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح أمس الثلاثاء عند 150900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150900 دينار .