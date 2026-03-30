ارتفاع طفيف للذهب مع ضعف الدولار وتراجع آمال خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، يوم الاثنين، بدعم من تراجع الدولار، فيما بقيت المكاسب محدودة مع تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 4505.86 دولاراً للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.3% إلى 4535.80 دولاراً.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواجه فيه الذهب ضغوطاً، إذ تراجعت أسعاره بأكثر من 14% منذ بداية الشهر، في أكبر انخفاض منذ عام 2008.

في المقابل، ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما النفط، في زيادة مخاوف التضخم، ما قلّص احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما أدى ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية إلى الضغط على الذهب، رغم تراجعه الأخير، في وقت يرى فيه المتعاملون أن فرص خفض الفائدة هذا العام أصبحت محدودة.

وشهدت المعادن الأخرى ارتفاعاً، إذ صعدت الفضة بنسبة 0.8% إلى 68.67 دولاراً، وارتفع البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1909.45 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 1420.63 دولاراً.