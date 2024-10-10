ارتفاع طفيف للذهب مع انتظار بيانات التضخم الأميركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلاً في الأسواق العالمية، يوم الخميس، فيما ينتظر المتعاملون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق لقياس موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

وارتفع الذهب الفوري 0.2% إلى 2614.00 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع في الجلسات الست السابقة.

وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي الشهر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 2631.40 دولاراً.

وقد أيدت أغلبية كبيرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع أيلول/ سبتمبر الماضي بدء حقبة من السياسة النقدية الأسهل بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، لكنهم اتفقوا على أن المزيد من التيسير سيكون مدفوعاً بالبيانات، وفقاً لمحضر الاجتماع.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن من المرجح خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام إذا تطور الاقتصاد كما تتوقع.

وارتفعت الفضة الفورية 0.3% إلى 30.60 دولاراً، وأضاف البلاتين 1.4% إلى 958.60 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1052.61 دولاراً.