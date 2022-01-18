ارتفاع طفيف للدولار في مزاد بيع العملة للمركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الدولار الامريكي في مزاد البنك المركزي العراقي للعملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، لأكثر من 215 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 2.68 % من الدولار لتصل إلى 215 مليوناً و 547 الفاً و 15 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 212 مليوناً و729 الفاً و735 دولاراً أمريكياً.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 163 مليوناً و367 الفاً و15 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 52 مليوناً و 180 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 199 شركة توسط.