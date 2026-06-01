ارتفاع طفيف للدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 153,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 153,500 دينار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 154,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153,650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,600 دينار مقابل 100 دولار.