ارتفاع طفيف للدولار ببغداد واستقراره في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ153300 دينار في تعاملات الصباح.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، أشار المراسل إلى أن أسعار الدولار استقرت عند الإغلاق، إذ بلغ سعر البيع 153100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.