ارتفاع طفيف للدولار في بغداد واستقرارها باربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142400 دينار مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.