ارتفاع طفيف للدولار ببغداد واستقراره في أربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 155750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 155200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155150 دينارا مقابل 100 دولار.