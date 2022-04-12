ارتفاع طفيف لسلة خام أوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط خام أوبك بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، لتسجل أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 100.08 دولار للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2 سنتا بعد أن سجل 100.06 دولار".

وارتفعت اسعار النفط بعد ان اعلنت منظمة اوبك بعدم قدرتها على تعويض النفط الروسي، اضافة الى تخفيف الصين بعض القيود المتعلقة بكوفيد -19.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).