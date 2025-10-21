ارتفاع طفيف لخام البصرة مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز– بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الثلاثاء، بشكل طفيف رغم الانخفاض العام لأسعار النفط على المستوى العالمي.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً بمقدار 3 سنتات بما يعادل 0.05%، ليصل إلى 59.62 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام البصرة المتوسط بنفس القيمة والنسبة ليصل إلى 60.77 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في ظل تراجع أسعار النفط نتيجة المخاوف من فائض المعروض ومخاطر الطلب، مع تصاعد التوتر بين أميركا والصين، أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم.