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ارتفاع طفيف لخام البصرة الثقيل وانخفاض خامات اوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-15T06:52:18+0000
ارتفاع طفيف لخام البصرة الثقيل وانخفاض خامات اوبك

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في حين انخفضت جميع خامات منظمة اوبك مع تراجع اسعار النفط العالمية.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 8 سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.08% ليصل الى 101.45 دولار للبرميل الواحد.

في حين انخفضت جميع خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 108.47 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 4 سنتات، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 111.71 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 56 سنتا للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 108.68 دولارات بانخفاض بلغ 7.49 دولارات، وجيراسول الانغولي 107.42 دولارات بانخفاض بلغ 7.05 دولارات، وبوني النيجيري الخفيف 106.84 دولارا بانخفاض بلغ 6.60 دولارات".

وكانت شركة سومو قد طلبت قبل عام 2022 من المشترين ترشيح خامي البصرة المتوسط والثقيل لطلباتهم لعام 2022، ولم تُشر إلى خام البصرة الخفيف الذي اكد احد المسؤولين في وزارة النفط انه سيخصص هذه الدرجة للاستهلاك المحلي.

وانخفضت اسعار النفط عالميا لتحوم حول سعر 100 دولار بعد ان وصلت خلال الاسبوع الماضي الى 139 دولارا .

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