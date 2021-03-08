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ارتفاع طفيف لأسعار "الذهب" رغم حزمة التحفيز

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-08T07:47:06+0000
ارتفاع طفيف لأسعار "الذهب" رغم حزمة التحفيز

شفق نيوز/ ارتفع الذهب، يوم الاثنين، في آسيا، مرتدًا من أدنى مستوى في تسعة أشهر سجلها خلال الجلسة السابقة مقابل تراجع الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.38٪ عند 1704.89 دولار في الساعة 05:50 (بتوقيت جرينتش)، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 8 يونيو 2020 يوم الجمعة.

كما أعطت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي تراجعت عن أعلى مستوى لها في عام واحد يوم الجمعة، دفعة للمعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 2.3% والبلاديوم بنسبة 0.1% بالمئة والبلاتين بنسبة 1.1%.

 

 

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