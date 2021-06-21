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ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-21T10:16:09+0000
ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، لتسجل 243 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته لتصل إلى 243 مليوناً و385 ألف دولار امريكي، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاحد، حيث بلغت المبيعات فيها 240 مليوناً و769 ألفاً و517 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 190 مليونا و145 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 53 مليوناً و240 ألف دولار بشكل نقدي.

واشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 20 شركة صرافة.

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