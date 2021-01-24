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ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-24T10:00:49+0000
ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بشكل طفيف، يوم الأحد، بافتتاح جلساته في الأسبوع الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا طفيفا في مبيعاته لم يتعدى 112 ألف دولار لتصل الى 3 مليون و337 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 3 مليون و225 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات ذهبت جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما لم يتم شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 4 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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